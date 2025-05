CLV

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

VārdsCLV

ReitingsNo.686

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.18%

Apjoms apgrozībā1,224,140,929

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms2,000,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2021-07-16 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.16773807,2021-08-31

Zemākās cena0.018906799129423026,2025-04-18

Publiska blokķēdeETH

