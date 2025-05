CAR

CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

VārdsCAR

ReitingsNo.504

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.33%

Apjoms apgrozībā999,967,276.757202

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms999,967,276.757202

Apgrozības koeficients0.9999%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.8087050671825415,2025-02-10

Zemākās cena0.000097292665942939,2025-02-09

Publiska blokķēdeSOL

