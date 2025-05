CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

VārdsCAKE

ReitingsNo.83

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0002%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)53.71%

Apjoms apgrozībā321,984,093.56551445

Maksimālais apjoms450,000,000

Kopējais apjoms369,866,745.399933

Apgrozības koeficients0.7155%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena44.18234972,2021-04-30

Zemākās cena0.00023177,2020-09-29

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.