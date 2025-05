CAIR

In the same way that the Internet is revolutionizing content distribution, CAIR TOKEN is revolutionizing content creation by bringing together AI, Blockchain and Robotics . Major language models such as GPT-3, ChatGPT, Text-to-Image Models such as Stable Diffusion, DALL-E 2, MidJourney, Alethea AI's Text-to-Character AI System, CharacterGPT, mark the beginning of a new era in the making of content.

VārdsCAIR

ReitingsNo.2806

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā887,843,094

Maksimālais apjoms888,000,000

Kopējais apjoms888,000,000

Apgrozības koeficients0.9998%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.0003462854120535,2025-01-31

Zemākās cena0.00000527437323594,2024-01-22

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

