C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

VārdsC98

ReitingsNo.523

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.51%

Apjoms apgrozībā966,944,170

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2021-07-23 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena6.41624891,2021-08-25

Zemākās cena0.045030844142757674,2025-04-07

Publiska blokķēdeBSC

