BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators.

ReitingsNo.1233

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.02%

Apjoms apgrozībā4,489,589,680

Maksimālais apjoms49,999,999,999

Kopējais apjoms49,999,999,999

Apgrozības koeficients0.0897%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.016693500834807095,2024-04-04

Zemākās cena0.001498737634494535,2025-05-29

Publiska blokķēdeNONE

