BURGER

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

VārdsBURGER

ReitingsNo.2541

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.59%

Apjoms apgrozībā43,035,832.02939903

Maksimālais apjoms63,000,000

Kopējais apjoms43,035,832.02939903

Apgrozības koeficients0.6831%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena28.0134009,2021-05-03

Zemākās cena0.003956740186866289,2025-05-07

Publiska blokķēdeBSC

