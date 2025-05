BUNNY

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

VārdsBUNNY

ReitingsNo.2976

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)11.32%

Apjoms apgrozībā510,232

Maksimālais apjoms1,000,000

Kopējais apjoms910,789

Apgrozības koeficients0.5102%

Izdošanas datums2021-04-12 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena553.31998667,2021-04-27

Zemākās cena0.04512060669859712,2025-04-07

Publiska blokķēdeBSC

