BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

VārdsBSW

ReitingsNo.880

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.99%

Apjoms apgrozībā661,945,477

Maksimālais apjoms700,000,000

Kopējais apjoms645,556,821.90574

Apgrozības koeficients0.9456%

Izdošanas datums2021-07-14 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.12915576713788,2021-12-08

Zemākās cena0.011035823943177085,2025-04-15

Publiska blokķēdeBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.