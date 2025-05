BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

VārdsBSV

ReitingsNo.98

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa0.0002%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)298,18%

Apjoms apgrozībā19 871 787,5

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms19 871 787,5

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2018-11-09 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots88,3 USDT

Visu laiku augstākā cena491.6353891,2021-04-16

Zemākās cena23.299089851920975,2023-06-10

Publiska blokķēdeBSV

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.