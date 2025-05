BKN

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

VārdsBKN

ReitingsNo.841

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.38%

Apjoms apgrozībā72,482,018.84924717

Maksimālais apjoms143,000,000

Kopējais apjoms143,000,000

Apgrozības koeficients0.5068%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.363698643727798,2024-03-28

Zemākās cena0.07598068547152313,2023-10-20

Publiska blokķēdeETH

