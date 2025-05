BIZA

BizAuto is a cryptoasset that can be used as a means of payment and BizAuto MainNet improves transaction speed and applies quantum random number technology to enhance security by adopting a consensus algorithm of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

VārdsBIZA

ReitingsNo.1549

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.03%

Apjoms apgrozībā2,677,034,361

Maksimālais apjoms3,800,000,000

Kopējais apjoms3,800,000,000

Apgrozības koeficients0.7044%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.03696337522917914,2022-11-06

Zemākās cena0.00073821718670139,2024-06-25

Publiska blokķēdeBIZA

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.