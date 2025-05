BFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

VārdsBFIC

ReitingsNo.1338

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.06%

Apjoms apgrozībā10,578,424

Maksimālais apjoms21,000,000

Kopējais apjoms21,000,000

Apgrozības koeficients0.5037%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots2.4 USDT

Visu laiku augstākā cena44.5205627668438,2022-05-15

Zemākās cena0.16099897458104975,2025-04-05

Publiska blokķēdeBFIC

