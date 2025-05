BEL

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

VārdsBEL

ReitingsNo.772

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)7.95%

Apjoms apgrozībā80,000,000

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms100,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2020-09-09 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.75 USDT

Visu laiku augstākā cena10.0337760204,2020-09-15

Zemākās cena0.22109862639902686,2022-05-12

Publiska blokķēdeETH

