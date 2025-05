BDCA

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

VārdsBDCA

ReitingsNo.476

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.36%

Apjoms apgrozībā74,819,131.88347107

Maksimālais apjoms142,665,333

Kopējais apjoms142,665,333

Apgrozības koeficients0.5244%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.9441586435488548,2025-04-04

Zemākās cena0.075,2025-02-26

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.