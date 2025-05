BB

BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

VārdsBB

ReitingsNo.447

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)3.06%

Apjoms apgrozībā524,568,493.15068495

Maksimālais apjoms2,100,000,000

Kopējais apjoms2,100,000,000

Apgrozības koeficients0.2497%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.865452791517869,2024-06-06

Zemākās cena0.08191168532532146,2025-04-09

Publiska blokķēdeBOUNCEBIT

IevadsBounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.