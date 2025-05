BBF

[Baby Shark Bubble Fong Friends] is inspired by the classic arcade-puzzle games that have stood the test of time. The popular classic arcade genre was chosen to provide players with a fun and engaging gameplay as well as to lower the requirement of game understanding needed to succeed in the game. Baby Shark Bubble Fong Friends is a combination of the classic ‘bubble shooter’ game style that everyone knows and loves and the recently popularized Battle Royale style.

VārdsBBF

ReitingsNo.1947

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.08%

Apjoms apgrozībā186,498,337

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms700,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena34.008843495335185,2022-03-29

Zemākās cena0.005849607856997786,2025-02-26

Publiska blokķēdeETH

Ievads[Baby Shark Bubble Fong Friends] is inspired by the classic arcade-puzzle games that have stood the test of time. The popular classic arcade genre was chosen to provide players with a fun and engaging gameplay as well as to lower the requirement of game understanding needed to succeed in the game. Baby Shark Bubble Fong Friends is a combination of the classic ‘bubble shooter’ game style that everyone knows and loves and the recently popularized Battle Royale style.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.