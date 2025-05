BANANA

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

VārdsBANANA

ReitingsNo.371

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1,072.41%

Apjoms apgrozībā3,983,012.90788956

Maksimālais apjoms10,000,000

Kopējais apjoms8,453,397.74463985

Apgrozības koeficients0.3983%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena78.69544217538915,2024-07-20

Zemākās cena4.913122153494544,2023-10-12

Publiska blokķēdeETH

IevadsBanana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.