AZUR

VārdsAZUR

ReitingsNo.1742

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.14%

Apjoms apgrozībā200,743,303.4715348

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients0.2007%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.23963218999016953,2024-07-20

Zemākās cena0.00753816466658524,2025-04-22

Publiska blokķēdeETH

IevadsAzuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems.

