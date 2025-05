AX

AurusX (AX) is the Aurus ecosystem token, which can be staked in the Aurus mobile app to earn rewards in tGOLD, tSILVER, and tPLATINUM tokens. Each token is backed by 1 gram of physically allocated gold, silver and platinum respectively.

VārdsAX

ReitingsNo.2339

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā2,853,891

Maksimālais apjoms30,000,000

Kopējais apjoms30,000,000

Apgrozības koeficients0.0951%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena28.62682125,2021-04-09

Zemākās cena0,2021-02-10

Publiska blokķēdeETH

