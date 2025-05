AVG

Avocado DAO (Decentralized Autonomous Organization) is a collection of contributors that believe in the benefits of blockchain technologies and the metaverse. To advance those benefits, the Avocado DAO intends to undertake and facilitate a range of activities that initially will enrich the ecosystem of blockchain games as well as provide yield farming and content creation opportunities to their members.

VārdsAVG

ReitingsNo.2566

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā25,468,016

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients0.0254%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.7363747279953667,2022-01-03

Zemākās cena0.004996187067173609,2025-04-08

Publiska blokķēdeETH

IevadsAvocado DAO (Decentralized Autonomous Organization) is a collection of contributors that believe in the benefits of blockchain technologies and the metaverse. To advance those benefits, the Avocado DAO intends to undertake and facilitate a range of activities that initially will enrich the ecosystem of blockchain games as well as provide yield farming and content creation opportunities to their members.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.