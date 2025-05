AUTO

AUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

VārdsAUTO

ReitingsNo.2159

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)181.57%

Apjoms apgrozībā76,665.77431635

Maksimālais apjoms80,638.18932503

Kopējais apjoms78,173.31404734

Apgrozības koeficients0.9507%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena13532.25332614,2021-02-19

Zemākās cena6.7414670040201266,2025-04-07

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

