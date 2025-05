AURORA

Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

VārdsAURORA

ReitingsNo.519

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.22%

Apjoms apgrozībā606,817,444

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms999,867,303

Apgrozības koeficients0.6068%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena35.429399334216264,2022-01-16

Zemākās cena0.04756432776797119,2023-10-19

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

