AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

VārdsAUCTION

ReitingsNo.452

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)199.70%

Apjoms apgrozībā6,090,142.29001446

Maksimālais apjoms10,000,000

Kopējais apjoms7,640,771.31259095

Apgrozības koeficients0.609%

Izdošanas datums2021-02-07 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena70.55596041,2021-04-12

Zemākās cena3.484607093787073,2023-06-15

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.