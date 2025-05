ARPA

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

VārdsARPA

ReitingsNo.644

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.74%

Apjoms apgrozībā1,519,586,598.3877385

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms1,999,999,999.9877386

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2019-04-26 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.02 USDT

Visu laiku augstākā cena0.2751607677412158,2021-11-03

Zemākās cena0.00348694370424,2020-03-13

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

