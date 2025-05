ALVA

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

VārdsALVA

ReitingsNo.1281

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.64%

Apjoms apgrozībā61,518,679.08569968

Maksimālais apjoms200,000,000

Kopējais apjoms199,088,241.2788123

Apgrozības koeficients0.3075%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena4.777902393038671,2024-03-04

Zemākās cena0.04738546373708529,2024-09-05

Publiska blokķēdeETH

IevadsAlvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.