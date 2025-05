ALPH

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

VārdsALPH

ReitingsNo.543

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.35%

Apjoms apgrozībā110,523,135.27685057

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms211,094,349.2928412

Apgrozības koeficients0.1105%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena3.8567149496785995,2024-02-27

Zemākās cena0.046547973367701154,2023-01-10

Publiska blokķēdeALPH

