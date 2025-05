AIRI

AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.

VārdsAIRI

ReitingsNo.2814

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā256,262,565

Maksimālais apjoms1,900,000,000

Kopējais apjoms1,860,000,000

Apgrozības koeficients0.1348%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.01546651042112,2021-09-20

Zemākās cena0.000219862379040508,2025-04-07

Publiska blokķēdeORAI

