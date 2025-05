AIAT

AI Analysis is a holistic suite of services designed to enhance traders' capabilities in both the CRYPTO and FOREX markets. The AIAT system uses advanced technical analysis techniques to analyse charts in the FOREX and Cryptocurrency markets, with the aim of providing market entry and exit signals for traders. AIAT token serves as the key to unlocking the power of the Artificial Intelligence (AI) powered pattern recognition system.

VārdsAIAT

ReitingsNo.463

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.40%

Apjoms apgrozībā146,389,462.2952275

Maksimālais apjoms500,000,000

Kopējais apjoms500,000,000

Apgrozības koeficients0.2927%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.9237842124835582,2024-05-06

Zemākās cena0.21971395869182037,2024-01-18

Publiska blokķēdeETH

