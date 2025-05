AI16Z

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

VārdsAI16Z

ReitingsNo.179

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)10,22%

Apjoms apgrozībā1 099 998 570,920471

Maksimālais apjoms1 099 999 958,01

Kopējais apjoms1 099 998 570,920471

Apgrozības koeficients0.9999%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.479160142705961,2025-01-02

Zemākās cena0.001725457772544541,2024-10-25

Publiska blokķēdeSOL

