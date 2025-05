AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

VārdsAERGO

ReitingsNo.478

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)11.60%

Apjoms apgrozībā479,999,995.7689212

Maksimālais apjoms500,000,000

Kopējais apjoms500,000,000

Apgrozības koeficients0.9599%

Izdošanas datums2018-12-18 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.6970735396414783,2025-04-16

Zemākās cena0.0161023174991,2020-03-13

Publiska blokķēdeETH

IevadsAergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.