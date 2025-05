ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

VārdsABEL

ReitingsNo.1328

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.09%

Apjoms apgrozībā101,136,128

Maksimālais apjoms225,180,000

Kopējais apjoms121,716,109

Apgrozības koeficients0.4491%

Izdošanas datums2022-04-17 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots1.1 USDT

Visu laiku augstākā cena1.5703190389504647,2024-01-12

Zemākās cena0.03026414280417002,2024-11-12

Publiska blokķēdeABEL

IevadsAbelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.