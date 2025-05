5IRE

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

Vārds5IRE

ReitingsNo.1676

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.06%

Apjoms apgrozībā1,327,083,902.3173406

Maksimālais apjoms1,500,000,000

Kopējais apjoms1,500,000,000

Apgrozības koeficients0.8847%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.5080177927965925,2023-12-05

Zemākās cena0.000913013531232859,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

