MEXC DEX+ Pakalpojumu līgums
Pēdējoreiz atjaunināts: Jan 31, 2025
A) Šis DEX pakalpojuma līgums (“Līgums”) ir līgums starp tevi (“tu”, “tavs” vai “Lietotājs”) un MEXC Global (“mēs”, “mūsu”, “mums” vai “MEXC”). Tas nosaka noteikumus, kas nosaka, kā tu drīksti izmantot MEXC DEX produktu (turpmāk tekstā - “DEX”) un saistītos tirdzniecības pakalpojumus vietnē mexc.com vai jebkurā citā mūsu saistītajā vietnē, lietotnes programmēšanas saskarnē vai mobilajās lietotnēs (kopā saukti “Platforma”).
B) Šī Līguma noteikumi un nosacījumi papildina Lietotāja līgumu, Privātuma politiku, Atrunu par riskiem vai jebkuru citu līgumu vai publikāciju, kas attiecas uz MEXC DEX produktiem vai saistītiem tirdzniecības pakalpojumiem, kurus MEXC laiku pa laikam var publicēt (kopā saukti “Juridiskie dokumenti”). Ja šī līguma nosacījumi atšķiras no citiem juridiskajiem dokumentiem, par galvenajiem uzskatāmi šī līguma nosacījumiem. Pirms izmantot DEX produktus un saistītos pakalpojumus tev ir uzmanīgi jāizlasa šis līgums un juridiskie dokumenti.
C) Izmantojot MEXC DEX produktus un saistītos tirdzniecības pakalpojumus (“Pakalpojums” vai “Pakalpojumi”), tiek uzskatīts, ka izlasīji, piekrīti un pilnībā saproti šī Līguma noteikumus un nosacījumus, kā arī Juridiskos dokumentus (ieskaitot jebkādus labojumus, kurus mēs varam periodiski publicēt). Ja tu nepiekrīti šī līguma vai juridisko dokumentu noteikumiem, tev ir nekavējoties jāpārtrauc šo Pakalpojumu izmantošana. Turpinot izmantot Pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka tu piekrīti šī līguma un juridisko dokumentu noteikumiem pilnā apmērā un bez ierobežojumiem.
D) Ņem vērā, ka daži lietotāji, kas dzīvo noteiktās jurisdikcijās, nevar piekļūt Pakalpojumam, tostarp lietotāji Ziemeļkorejā, Kubā, Sudānā, Sīrijā, Irānā, kontinentālajā Ķīnā, Singapūrā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Honkongā, Krievijas kontrolētajos Ukrainas reģionos (pašlaik ieskaitot Krimas, Doņeckas un Luhanskas reģionus), Sevastopolē un Kanādā (kopā sauktas “Aizliegtās valstis”). Iepriekš minētais saraksts nav izsmeļošs, un MEXC var veikt vienpusējas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
A) Pakalpojumus veido agregatori, kas ļauj tev veikt noteiktu digitālo aktīvu mijmaiņu, izmantojot dažādus blokķēdes tīklus (“Trešo pušu blokķēdes”). Sniedzot Pakalpojumus, MEXC darbojas kā informācijas atspoguļošanas platforma un aģents, kas pēc tava pieprasījuma izvieto pārdošanas vai pirkšanas orderus (“Orderus”). Tomēr MEXC negarantē minēto orderu izpildi, kā arī negarantē, ka šādi orderi tiks izvietoti laikā.
B) Digitālajiem makiem var būt dažādas decentralizētas blokķēdes tehnoloģijas iezīmes. Šie decentralizētie pakalpojumi atšķiras no banku finanšu pakalpojumiem. Tu apliecini un piekrīti tam, ka MEXC neuzņemas atbildību par tavu privāto atslēgu un mnemoniskās frāzes uzglabāšanu. Tava privātā atslēga un mnemoniskā frāze ir uzticēta pienācīgi pilnvarotam trešās puses pakalpojumu sniedzējam. Papildus tam tu arī piekrīti un apstiprini, ka uzņemies visu atbildību par sava MEXC konta un paroles konfidencialitāti un drošību, kā arī uzņemies visu atbildību par visām darbībām, kas tiek veiktas tavā MEXC kontā (tostarp, bet ne tikai par informācijas izpaušanu, informācijas atklāšanu, tiešsaistes klikšķi, lai apstiprinātu piekrišanu vai apstiprinātu dažādus noteikumu līgumus, tiešsaistes līgumu atjaunošana vai pakalpojuma iegāde utt.). Tu uzņemies pilnu atbildību par visām darbībām un paziņojumiem, kas veikti, izmantojot tavus kontus un paroles
C) Lai izmantotu MEXC DEX+ pakalpojumus, tu vari piesaistīt savu personīgo digitālo maku. Šādos gadījumos privātā atslēga un mnemoniskā frāze tiek ģenerētas un glabātas tikai tavā atbildībā. Ne MEXC, ne pilnvarotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem nav piekļuves tavam makam. Tu esi pilnībā atbildīgs par visiem darījumiem, kas saistīti ar tavu maku, neatkarīgi no tava apstiprinājuma vai autorizācijas. Tu pilnībā uzņemies atbildību par jebkādām no tā izrietošajām sekām.
D) Digitālos aktīvus, kas parādās mūsu Pakalpojumu sarakstos, nosaka dažādi faktori, tostarp, bet ne tikai, aktīvu reitings Digitālo aktīvu datu analīzes platformās, piemēram, coingecko.com, digitālā aktīva veiktspēja Pakalpojumos un mūsu politikas attiecībā uz piedāvāto aktīvu sarakstiem. Tu saproti un piekrīti tam, ka mēs nereklamējam un neatbalstām nevienu digitālo aktīvu, izmantojot pakalpojumu sarakstus. Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem pievienot, mainīt, atjaunināt vai dzēst jebkurus Digitālos aktīvus no jebkuriem piedāvātajiem sarakstiem vai Pakalpojumiem.
E) Tu piekrīti, ka Pakalpojumus izmantosi tikai likumīgiem mērķiem un neizmantosi Pakalpojumus kā līdzekli, lai pārkāptu tiesību aktus. Tu arī piekrīti ievērot šo Līgumu, Pakalpojuma sniegšanas noteikumus, visus noteikumus, nosacījumus un citus MEXC periodiski publicētus un atjauninātus paziņojumus vai attiecīgus līgumus, tostarp paziņojumus, procedūras norādījumus, atrunu par riskiem un citus noteikumus un nosacījumus.
F) Tu piekrīti un apstiprini, ka Pakalpojums ir agra produkta versija un vēl nav pilnībā pārbaudīts. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas tev var rasties, un mums nav nekādu saistību kompensēt vai atlīdzināt jebkādus zaudētos Digitālos aktīvus, kas tev radušies saistībā ar šādu prototipu produktu vai pakalpojumu lietošanu.
A) Piekļuves un Pakalpojumu lietošanas laikā tev var tikt piemērotas dažādas gāzes komisijas maksas. Gāzes komisijas maksas, kas piemērotas jebkurās trešo pušu blokķēdēs un saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu, būs jāapmaksā tev.
B) Trešo pušu protokolu maksas. Var būt arī citas trešo pušu protokola maksas, kas rodas, kad piekļūsti un izmanto Pakalpojumus tostarp, bet ne tikai Digitālo aktīvu pārskaitīšana. Tu uzņemies pilnu atbildību par visām trešo pušu protokolu komisijas maksām, kas var tikt piemērotas.
C) Pakalpojuma maksas. Ņem vērā, ka MEXC pašlaik neietur pakalpojumu maksu ("Pakalpojuma maksa"), taču mēs paturam tiesības nākotnē ieturēt Pakalpojuma maksu. Mēs esam tiesīgi ieturēt noteiktu Pakalpojuma maksu par Pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojuma maksa var būt procentuāla daļa no tava darījuma summas, ko veici, izmantojot Pakalpojumus. Mēs atskaitīsim piemērojamo Pakalpojumu maksu no tava darījuma summas kā maksājumu par Pakalpojumu izmantošanu. Jebkurš Pakalpojumu Komisijas maksas saraksts laiku pa laikam tiek publicēts mūsu platformā, un mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt šādu sarakstu, ja tāds ir.
A) Pakalpojumi ļauj tirgot ļoti sarežģītus un ļoti svārstīgus finanšu instrumentus, un šo līdzekļu tirdzniecība pakļauj tevi vairākiem riskiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar kiberdrošības un zaudējumu riskiem, un mēs iesakām tev iepazīties ar šiem riskiem. Izmantojot Pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka tu iepazinies ar saistītajiem riskiem.
B) Tu apstiprini un piekrīti tam, ka tad, kad tu izņem vai piekļūsti saviem Digitālajiem aktīviem, laiks, kas faktiski nepieciešams, lai tu saņemtu Digitālos aktīvus savā digitālajā makā, var atšķirties, un saņemtie un tavā digitālajā makā redzamie Digitālie aktīvi ir galīgi. MEXC neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies iepriekš minēto iemeslu dēļ.
C) Tu piekrīti, ka tu uzņemies visus zaudējumus, kas radušies tavas vainas vai kļūdas dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja tu neievēroji darījuma norādījumus, savlaicīgi neveici darījumu, izmantojot mūsu Pakalpojumus, aizmirsti vai atklāji konta drošības iestatījumus, tika uzlauztas paroles, tavā datorā iebrūk vai to uzlauž citas personas, kā arī ievadīji nepareizu adresi, lai pārskaitītu vai saņemtu Digitālos aktīvus.
D) Ja tu izmanto pakalpojumu, piesaistot maku, ko nekontrolē MEXC vai tā pilnvaroti trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tu atzīsti un piekrīti, ka uzņemies visas sekas un atbildību, kas izriet no jebkādiem darījumiem, kuri izriet no tā vai ir ar to saistīti. Ne MEXC, ne tās pilnvarotie trešo pušu pakalpojumu sniedzēji nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu vai neautorizētiem darījumiem, kas no tā izriet.
E) Tu apstiprini un piekrīti, ka, izmantojot Pakalpojumus, tu vari piekļūt Trešo pušu blokķēdēm un izmantot tās. MEXC nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Trešo pušu blokķēdes izmantošanas vai piekļuves laikā. MEXC neuzņemas atbildību par jebkādiem Zaudējumiem, kas radušies blokķēdes līgumu ievainojamības, hakeru incidentu, darbības apturēšanas, pārtraukšanas vai izbeigšanas, bankrota, ārkārtas apturēšanas vai Trešās puses blokķēdes darbības pārtraukšanas vai citu iespējamo risku rezultātā. Papildus tam tu piekrīti uzņemties visus zaudējumus, kas tev var rasties iepriekš minēto risku rezultātā. Ja iepriekšminēto risku dēļ tev rodas zaudējumi, tu apstiprini un piekrīti tam, ka visi Digitālie aktīvi, kas var tikt glabāti tavā digitālajā makā, var tikt neatgriezeniski zaudēti.
F) Pakalpojums var ietvert arī saites vai funkcijas, kas ļauj piekļūt trešo pušu vietnēm (“Trešo pušu vietnes”) un lietotnēm (“Trešo pušu lietotnes”) vai citādi parādītu, iekļautu vai padarītu pieejamu saturu, datus, informāciju, pakalpojumus, lietotnes vai materiālus no trešajām pusēm (“Trešo pušu materiāli”). Jebkuras saites uz Trešo pušu vietnēm Pakalpojumos nenozīmē, ka MEXC atbalsta tajās sniegtos produktus, pakalpojumus, informāciju un atrunas, un MEXC negarantē tajās sniegtās informācijas precizitāti. Ja noklikšķini uz saites uz Trešās puses vietni vai Trešās puses lietotni vai piekļūsti tai un izmanto to, lai gan mēs varam tevi nebrīdināt, ka esi pametis mūsu Pakalpojumus, uz tevi attiecas citas vietnes vai galamērķa noteikumi un nosacījumi (tostarp konfidencialitātes politika / paziņojumi). Šādas Trešo pušu Tīmekļa vietnes, Trešo pušu lietotnes un Trešo pušu materiāli nav MEXC kontrolē, un tie var būt "atvērtas" lietotnes, kurām nav iespējams iesniegt prasības. MEXC neuzņemas atbildību par Trešo pušu Tīmekļa vietnēm, Trešo pušu lietotnēm un Trešo pušu materiāliem. MEXC nodrošina saites uz šīm Trešo pušu Tīmekļa vietnēm un Trešo pušu lietotnēm tikai ērtības labad un nepārskata, neapstiprina, neuzrauga, nepārbauda, neatbalsta, negarantē un nesniedz nekādus solījumus attiecībā uz Trešo pušu Tīmekļa vietnēm vai Trešo pušu lietotnēm, to produktiem vai pakalpojumiem vai saistītajiem Trešo pušu materiāliem. Izmantojot saites Trešo pušu vietnēs, Trešo pušu lietotnēs un Trešo pušu materiālos, tu uzņemies visus riskus. MEXC neuzņemas atbildību jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šādus trešo pušu produktus un pakalpojumus Trešo pušu tīmekļa vietnēs un Trešo pušu lietotnēs. MEXC un katra Trešās puses tīmekļa vietne un Trešās puses lietotne ir neatkarīgas juridiskas personas, un šis Līgums nerada nekāda veida pārstāvības, partnerības vai sadarbības attiecības starp pusēm. MEXC un katra Trešās puses tīmekļa vietne un Trešās puses lietotne ir atbildīga par savām attiecīgajām prasībām, parādiem un strīdiem, kas izriet no to attiecīgo līgumu un vienošanos izpildes.
G) Trešās puses blokķēdes darbības traucējumi. Tu apstiprini un apliecini, ka gadījumā, ja MEXC vai Trešās puses blokķēde(-es) nevar pienācīgi darboties vai ja Pakalpojumi tiek pārtraukti šādu apstākļu dēļ un tu nevari izmantot Pakalpojumus vai nevari noteikt komandas vai veikt saistītās darbības vai darījumus, tostarp, bet ne tikai, ja notiek kļūme, aizkavēšanās, pārtraukums, sistēmas reakcijas trūkums, kavēta sistēmas reakcija vai citi neparasti un/vai neparedzēti apstākļi, MEXC neuzņemas atbildību par jebkādiem Zaudējumiem. Šie apstākļi ietver, bet neaprobežojas ar:
- Trešās puses blokķēde aptur, pārtrauc un/vai izbeidz savu darbību, pārtrauc un/vai neierastā veidā aptur vai pārtrauc Pakalpojumu sniegšanu;
- Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana MEXC vai Trešās puses blokķēdes izziņotās apkopes dēļ;
- Sistēma nespēj pārraidīt datus;
- Nepārvaramas varas apstākļi, kas izraisa Trešās puses blokķēdes darbības pārtraukšanu;
- Trešās puses blokķēdes pakalpojuma pārtraukšana vai kavēšanās, kas rodas hakeru, datorvīrusu, tehnisku pielāgojumu vai kļūdu, tīmekļa vietnes atjauninājumu, banku problēmu, pagaidu slēgšanas dēļ, kas izriet no juridiskiem vai valdības noteikumiem, utt.;
- Trešās puses blokķēdes pakalpojuma pārtraukums vai kavēšanās, ko izraisījis tās datorsistēmas bojājums, defekts vai nespēja normāli darboties;
- Zaudējumi, kas radušies tehnisku problēmu dēļ, kuras nevar paredzēt vai atrisināt ar nozarē pastāvošajām tehnoloģijām;
- Zaudējumi, kas jums vai citām trešajām pusēm radušies trešās puses vainas vai kavēšanās dēļ;
- Zaudējumi, kas jums vai citām trešajām pusēm radušies likumu, noteikumu un/vai valdības rīkojumu izmaiņu dēļ;
- Zaudējumi, kas jums vai citām trešajām pusēm radušies nepārvaramas varas notikumu dēļ, kurus izraisījuši neparedzami, nenovēršami un/vai neatrisināmi apstākļi.
Tu saproti un piekrīti, ka iepriekš minēto iemeslu dēļ var rasties neatbilstoši darījumi, cenu svārstības, tirgus svārstības, tirgus traucējumi un citi iespējami neparasti apstākļi. Tāpat tu apliecini, ka šeit sniegtais paziņojums par risku nav un nevar būt visaptverošs vai izsmeļošs. MEXC var atteikties izpildīt tavas komandas, pamatojoties uz faktiskajiem apstākļiem. Turklāt tu apliecini un piekrīti, ka MEXC nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies iepriekš minēto apstākļu dēļ vai saistībā ar tiem.
Īpašs atgādinājums: Tiek uzskatīts, ka, izmantojot mūsu Pakalpojumus, tu piekrīti uzņemties iespējamos riskus, novērtēt ieguldījumu Digitālajos aktīvos vērtību un riskus un uzņemties iespējamos finansiālos riskus, kas saistīti ar visu tavu ieguldījumu zaudēšanu. Pirms veikt jebkāda veida maržas tirdzniecību, tiek uzskatīts, ka tu apliecini, ka ņēmi vērā savus finanšu apstākļus un risku toleranci, un tu skaidri apzinies ar ieguldīšanu digitālajos aktīvos saistītos riskus. Tu saproti, ka vari gūt peļņu vai piedzīvot zaudējumus, veicot digitālo aktīvu maržas tirdzniecību. Šajā Līgumā iekļautajā Risku atgādinājumā nav uzskaitīti visi riski, kas saistīti ar digitālo aktīvu maržas tirdzniecību. Ar šo tu apliecini, ka saņēmi skaidru paskaidrojumu par to, ka šādi ieguldījumi ir saistīti ar augstiem riskiem, kas nozīmē, ka ieguldījumu veikšanas laikā ir jāievēro piesardzība.
A) Tu apstiprini, ka izmanto mūsu Pakalpojumus mūsu Platformā pilnīgi brīvprātīgi un atbilstoši savai ekonomiskajai situācijai un zināšanām par saistītajiem riskiem, kas nav saistīti ar mums vai jebkuru trešo pusi.
B) Visas darbības, ko veicam saistībā ar tevi, tiek izpildītas saskaņā ar norādījumiem, nesniedzot papildu konsultācijas un veiktas tā, kā ir. Veicot ieguldījumus, tev ir jāpaļaujas uz savu neatkarīgo viedokli, kā arī tev nav tiesību vērsties pie mums pēc investīciju padomiem saistībā ar jebkādiem darījumiem. MEXC nav pienākums un nav saistību sniegt tev jebkādus ieguldījumu padomus.
A) MEXC negarantē Pakalpojuma sniegšanu, un tu esi atbildīgs par to, lai, izmantojot mūsu Pakalpojumus, tu personīgi veiktu padziļinātu izpēti. Tu apstiprini un piekrīti tam, ka par jebkādiem zaudējumiem vai juridisko atbildību, kas radusies jebkādu risku, kas saistīti ar tevis veikto pakalpojumu izmantošanu, tu uzņemies pilnu atbildību, un MEXC neuzņemas nekādu atbildību par minēto. Tu apstiprini, ka zaudējumi var rasties DEX tirdzniecības laikā, kā arī apņemies uzņemties pilnu atbildību par šiem zaudējumiem.
B) Tu apstiprini un piekrīti tam, ka uzņemies pilnu atbildību par visām saistībām, zaudējumiem un izmaksām, kas var rasties jebkādas tavas nespējas izpildīt savas saistības, kā arī saistībā ar MEXC, kas rīkojas atbilstoši taviem norādījumiem vai tādā veidā, kas ir atrunāts šajā Līgumā, Lietotāja līgumā un jebkuros citos noteikumos un līgumos, kas nosaka mūsu Pakalpojumu izmantošanu, ko mēs esam tiesīgi periodiski publicēt.
C) Tu apliecini un apstiprini, ka mēs neesam atbildīgi pret tevi par jebkādiem zaudējumiem, izmaksām vai izdevumiem, kas tev radušies tādēļ, ka tu nespēji veikt darījumu vai jebkāda cita iemesla dēļ, ko mēs nespējam kontrolēt un kura sekas mēs nespējam novērst.
D) Tu apliecini un piekrīti tam, ka MEXC kopējā atbildība nedrīkst pārsniegt no tevis saņemto MEXC maksu par pakalpojumiem
Šis Līgums ir sarakstīts angļu valodā. Šis līgums var būt tulkots citās valodās, bet šie tulkojumi var nebūt pilnīgi vai neatbilst jaunākajai versijai. Tāpēc jūs piekrītat, ka pretrunu gadījumā starp šī līguma angļu valodas versiju un citiem tā tulkojumiem šī līguma angļu valodas versija ir noteicošā.