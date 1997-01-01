MEXC MasterCard
Pieteiksim MEXC MasterCard karti un papildināsim to ar savu kriptovalūtu bilanci
Pieteikšanās noteikumi
Globālais patēriņš
To vari izmantot, lai iepirktos tiešsaistē visā pasaulē
Papildini savu kriptovalūtu atlikumu jebkurā laikā
Izveido karti tikai 3 soļos
Pieteikties tiešsaistē
Lai pieteiktos MasterCard tiešsaistē, izmantojot MEXC vietni, tev ir jāaizpilda papildu PSK un jāiesniedz pase un personīgais fotoattēls.
Aktivizē tiešsaistē
Kad pieteikums ir apstiprināts, vari tiešsaistē aktivizēt savu MEXC MasterCard un papildināt karti, izmantojot savu MEXC kontu.
Karte gatava
Tava MEXC MasterCard tagad ir aktivizēta. Tu vari izmantot savu MEXC MasterCard patēriņam.
Priekšrocības
Vienkāršāk
Pieteikšanās tiešsaistē, tikšanās nav nepieciešama.
Virtuālo karti vari izmantot nekavējoties.
Drošāka
3D Secure (3DS) nodrošina tavu darījumu drošību.
Saņem reāllaika brīdinājumus viedtālrunī par katru darījumu un vienmēr pārzini savu līdzekļu plūsmu.
Ērtāka
Šī karte atbalsta iepirkšanos tiešsaistē visā pasaulē, izmantojot MasterCard tīklu.