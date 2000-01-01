MEXC likviditātes partneru programma
Kļūsti par daļu no globāla augsti efektīvu P2P tirgotāju tīkla MEXC platformā
Ekskluzīva programma proaktīviem P2P tirgotājiem
Publicē konkurētspējīgus sludinājumus, veicini likviditāti tirgū un veicini MEXC ekosistēmas darbību, lai iegūtu garantētu ikmēneša atlīdzību.
Attīsti savu P2P biznesu ar mums
Saņem ikmēneša atlīdzību līdz pat 1,000 USDT par likviditātes nodrošināšanu MEXC P2P platformā.
Ieguvumi
Garantēta ikmēneša atlīdzība
Esi aktīvs, publicē sludinājumus un nodrošini likviditāti par konkurētspējīgām cenām. Katru mēnesi saņem fiksētas USDT izmaksas atbilstoši savam sniegumam.
Uzlabota redzamība
Iegūsti prioritāru izvietojumu P2P tirgū, lai palielinātu orderu plūsmu un veicinātu tirdzniecības aktivitāti.
Individuālais konta atbalsts
Tiešā piekļuve reģionālajam MEXC pārstāvim, lai veiktu reģistrāciju, risinātu strīdus un saņemtu personalizētu apkalpošanu.
Kā pelnīt?
Esi aktīvs, nodrošini konkurētspējīgus sludinājumus un uzturi konsekventu veiktspēju, lai iegūtu lielāku peļņu.
Palielini aktivitāti
Esi regulāri tiešsaistē, lai veicinātu sludinājumu popularitāti un aktivitāti.
Uzlabota sludinājumu konkurētspēja
Piedāvā labākas cenas, lai piesaistītu vairāk pircēju un veicinātu tirdzniecību.
Paaugstini izpildes rādītāju
Nodrošini ātru atbildes laiku un kvalitatīvu pakalpojumu, lai iekarotu lietotāju uzticību.
Jo vairāk ieguldīsi, jo vairāk nopelnīsi.
Tu vari nopelnīt līdz pat 1000 USDT mēnesī, un gala atlīdzības summa ir atšķirīga katrā tirgū un var tikt pārskatīta.
Kas var pieteikties?
Aktīvs P2P tirgotājs vēlies pelnīt stabilu ikmēneša atlīdzību, regulāri publicējot sludinājumus
Tirgotājs citā biržā meklē labāku atpazīstamību un stimulus
Individuālais tirgotājs Kļūsti no ņēmēja par veidotāju un sāc pelnīt no sludinājumiem
Tirgus izaugsmes partneris palīdzēt lietotājiem reģistrēties un veicināt organisku apjomu mūsu P2P ekosistēmā
Vai vēlies sākt pelnīt ar MEXC?
Piesakies, lai kļūtu par likviditātes partneri
Kā tas darbojas?
1
Pielietot
Aizpildi pieteikuma veidlapu un pievieno tirgotāja aktivitātes citā platformā apliecinājumu, norādot neseno tirdzniecības apjomu. Tas palīdzēs mums novērtēt tavu pieredzi un uzticamību.
2
Pieteikuma izskatīšana
Mūsu komanda katru nedēļu izskata iesniegtos dokumentus. Programmas ierobežojumu dēļ katrā tirgū tiek pieņemts tikai noteikts tirgotāju skaits, lai saglabātu atlīdzību ilgtspēju.
3
Piekrist un reģistrēties
Pieteikumi tiek izskatīti katru nedēļu. Lai saglabātu taisnīgumu programmā, katrā reģionā var piedalīties tikai noteikts skaits tirgotāju.
4
Sākt pelnīt
Regulāri publicē pārdošanas sludinājumus ar konkurētspējīgām cenām, lai saņemtu ikmēneša likviditātes atlīdzību.
Lasi par MEXC likviditātes partneru programmu
Ja vēlies uzzināt vairāk, sazinies ar MEXC pārstāvi tiešā veidā.
