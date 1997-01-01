Kļūt par verificētu tirgotāju

Iegūsti konkurētspējīgas priekšrocības tirgū, piesaisti vairāk orderu un izbaudi labākas priekšrocības

Tirgotāja portāls

Tirgotāja portāls nodrošina papildu tirdzniecības rīkus, ļaujot tev pārvaldīt sludinājumus un orderus efektīvāk.
Verifikācijas žetons

Tavam P2P segvārdam tiks pievienots unikāls verifikācijas žetons, lai paaugstinātu tava zīmola ticamību.
Īpaša klientu apkalpošana

Tev 24/7 būs pieejams personīgs klientu atbalsta dienesta kanāls, kur saņemsi ātras atbildes un risinājumus tavām problēmām.

Priekšrocību salīdzinājums

Verificēts tirgotājs
Regulārs lietotājs

Pamatfunkcijas

Publicēt pārdošanas sludinājumus
Publicēt pirkšanas sludinājumus
Prioritāra sludinājumu rādīšana
Īpašs žetons
Klientu atbalsta dienests
Prioritāte
Pamata

Papildfunkcijas

Tirgotāja portāls
Izceltie sludinājumi

Tirdzniecības ierobežojumi

Pirkšanas sludinājumu skaits (par bezsegumat/kripto valūtu)
5
2
Pārdošanas sludinājumu skaits (par bezsegumat/kripto valūtu)
5
2
Maksimālā summa uz sludinājumu
$100,000
$10,000
Neizpildītie orderi kopā
20
5

Lai pieteiktos komersanta statusa saņemšanai, vispirms jāizpilda šādas prasības

Papildinformācijai par tirgotājiem, skati
SMS verifikācija
E-pasta verifikācija
Papildu PSK verifikācija
Svarīgs paziņojums: Pieteikuma iesniegšana negarantē apstiprinājumu. Visi pieteikumi tiek rūpīgi pārbaudīti, un apstiprinājums tiek piešķirts, pamatojoties uz atbilstību, tirdzniecības darbību un platformas politiku ievērošanu. Minimālo prasību izpilde negarantē pieņemšanu. Jebkādas dalības krāpnieciskās darbībās, vienlaicīgā pirkšanā un pārdošanā vai politiku pārkāpumu gadījumā lietotāji tiks diskvalificēti. Pārbaudes process var ilgt līdz 7 darbadienām.

BUJ

Kāpēc man ir jāveic papildu PSK verifikācija?

Lai nodrošinātu drošu un uzticamu tirdzniecības vidi un uzturētu MEXC P2P augsto uzticamības līmeni, pretendentiem ir jāatbilst papildu PSK verifikācijas veikšanas prasībām.