P2P pirkumu uzdevumi

3
USDT

Veikt savu pirmo P2P pirkumu

Izpildi pamācību un veic savu pirmo P2P pirkumu par jebkuru summu, lai saņemtu nākotnes līgumu bonusu 3 USDT apmērā.

8
USDT

Uzkrāj 100 USDT P2P pirkumos

7 dienu laikā pēc pirmā pirkuma uzkrāj P2P pirkumos vismaz 100 USDT, lai saņemtu nākotnes līgumu bonusu 8 USDT apmērā.

Tirdzniecības uzdevumi

1
USDT

Veic savu pirmo tūlītējo darījumu tirdzniecību

Veic jebkuras summas tūlītējo darījumu tirdzniecību, lai saņemtu nākotnes līgumu bonusu 1 USDT apmērā.

3
USDT

Veic pirmo nākotnes līgumu tirdzniecību

Veic jebkuras summas nākotnes līgumu tirdzniecību, lai saņemtu nākotnes līgumu bonusu 3 USDT apmērā.

Vēl vairāk aizraujošu uzdevumu

5
USDT

Aicini draugus, lai kopīgotu atlīdzību

Aicini draugus reģistrēties MEXC. Ja tavs draugs 7 dienu laikā no reģistrēšanās brīža P2P pirkumos uzkrās 100 USDT, gan tu, gan tavs draugs saņemsiet nākotnes līgumu bonusu 5 USDT apmērā.

10,000
USDT

[Tikai jaunajiem lietotājiem] iegūsti daļu no 10,000 USDT

Jaunajiem lietotājiem ir iespēja iegūt daļu no balvu fonda 10,000 USDT apmērā, lai sāktu savu tirdzniecības piedzīvojumu.

Pasākuma noteikumi

  1. Dalībniekiem uzdevums ir jāizpilda, katram uzdevumam noklikšķinot uz zilās pogas. Lietotāji var izpildīt uzdevumu jebkurā laikā pasākuma laikā, lai nopelnītu balvas. Jebkurš cits uzdevuma izpildes veids tiks uzskatīts par nederīgu.
  2. Šajā pasākumā var piedalīties tikai tirdzniecības darījumi, kas veikti RUB, VND, UAH, INR un MYR.
  3. Atlīdzība tiks izmaksāta katru nedēļu 14 dienu laikā pēc uzdevuma izpildes. Lietotāji var pārbaudīt savu bonusu, piesakoties un interneta vietnē vai lietotnē dodoties uz [Maki] - [Futures].
  4. Dalībniekiem ir jāizpilda vismaz viens [Tirdzniecības uzdevums], lai varētu saņemt [P2P kriptovalūtas pirkšanas uzdevuma] balvu.
  5. Bonusus var izmantot tikai nākotnes līgumu tirdzniecībai. Var pieprasīt izmaksāt peļņu, kas gūta darījumos, kuriem izmantoja bonusu, bet paša bonusa izmaksa nav iespējama.
  6. Bonusu var izmantot kā maržu tirdzniecībai, kā arī tirdzniecības komisijas maksas, finansējuma maksas vai tirdzniecības zaudējumu segšanai.
  7. Bonuss ir derīgs ne ilgāk kā 30 dienas. Visi neizmantotie bonusi tiks automātiski atcelti pēc to derīguma perioda beigām. Ņem vērā iespējamo ar to saistīto likvidācijas risku.
  8. Visiem dalībniekiem ir stingri jāievēro MEXC pakalpojumu lietošanas noteikumi. MEXC patur tiesības diskvalificēt visus dalībniekus, kuri pasākuma laikā iesaistās negodīgās vai ļaunprātīgās darbībās, tostarp masveida kontu izveidē, darījumos starp saviem kontiem vai jebkādās citās darbībās, kas saistītas ar nelikumīgiem, krāpnieciskiem vai kaitīgiem mērķiem.
  9. MEXC patur tiesības interpretēt noteikumus un nosacījumus un jebkurā laikā mainīt vai atcelt pasākumu bez iepriekšēja brīdinājuma.