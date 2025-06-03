1.Šis pasākums ir pieejams tikai lietotājiem, kas ir veikuši PSK verifikāciju. Apskati savu verifikācijas statusu šeit.
2.Šajā pasākumā var piedalīties tikai tie lietotāji, kuri pērk kriptovalūtu JPY, izmantojot kredītkarti/debetkarti vai bankas pārskaitījumu.
3.Jauni lietotāji ir tie, kuri nekad nav veikuši iemaksas MEXC. Veic savu pirmo kriptovalūtas pirkumu vismaz 100 USDT ekvivalentā, lai saņemtu 10 USDT. Atlīdzība ir ierobežota līdz 400 lietotājiem, kas to saņem rindas kārtībā.
4.Katru nedēļu lietotāji tiks sarindoti, pamatojoties uz kopējiem kriptovalūtas pirkumiem, kas veikti JPY, izmantojot kredītkarti/debetkarti vai bankas pārskaitījumu, un summa tiks konvertēta USDT ekvivalentā. 10 labākie lietotāji saņems šādu naudas atmaksas atlīdzību: 1. vietas ieguvējs saņems 300 USDT, 2.-3. vietas ieguvēji - pa 150 USDT, bet 4.-10. vietas ieguvēji - pa 50 USDT. Ja pirkumu summas būs vienādas, vietas noteiks pēc veikto darījumu skaita, un augstāku vietu ieņems lietotāji, kas veikuši vairāk darījumu.
5.Atbilstība tiks pārbaudīta pēc pasākuma beigām. Lietotāji, kas neatbilst atrašanās vietas prasībām, nevarēs saņemt atlīdzību.
6.MEXC stingri pārbaudīs visus lietotājus. Jebkura tehnisku metožu, piemēram, skriptu, botu, atkārtotu darbību vai automatizācijas izmantošana konta reģistrēšanai vai darbībai izraisīs nekavējošu diskvalifikāciju. Šo noteikumu piemēro pat tad, ja nepiemērotas metodes tiek izmantotas tikai reģistrācijas vai dalības atsevišķos posmos. Turklāt lietotāji, kas iesaistīsies maldinošās SEO darbībās, jo īpaši ar tādiem atslēgvārdiem kā "MEXC pirkt", "MEXC pieteikšanās", "MEXC oficiāls" vai "MEXC OTC", arī tiks diskvalificēti no pasākuma.
7.Šie noteikumi stāsies spēkā 0. MEXC patur tiesības mainīt pasākuma noteikumus un veikt nepieciešamās darbības, tostarp vērsties pret lietotājiem un to aktīviem, ja tiek konstatēta ļaunprātīga rīcība vai platformas ļaunprātīga izmantošana.
8.Atlīdzība tiks izmaksāta 7 darba dienu laikā pēc katra pasākuma cikla beigām, un tā tiks piešķirta saskaņā ar gala reitingu.
9.Visiem dalībniekiem ir stingri jāievēro MEXC pakalpojumu sniegšanas noteikumi. MEXC patur tiesības diskvalificēt jebkuru lietotāju, kurš pasākuma laikā ir iesaistīts krāpnieciskā vai ļaunprātīgā rīcībā, tostarp reģistrē vairākus kontus vai veic citas darbības, kas saistītas ar nelikumīgiem vai krāpnieciskiem mērķiem.
10.MEXC patur šo noteikumu galīgās interpretācijas tiesības. Ņem vērā, ka šie noteikumi var tikt pārskatīti vai pasākums var tikt atcelts bez iepriekšēja brīdinājuma. Regulāri seko līdzi šo noteikumu un pasākuma informācijas atjauninājumiem.
11.Šie noteikumi ir MEXC Lietotāja līguma un Privātuma politikas neatņemama sastāvdaļa. Ja rodas pretrunas starp šiem noteikumiem un MEXC Lietotāja līgumu vai Privātuma politiku, noteicošie ir šie noteikumi.