1.Šis pasākums ir pieejams tikai lietotājiem, kas ir veikuši PSK verifikāciju. Apskati savu verifikācijas statusu šeit.
2.Atbilstība tiks pārbaudīta pēc pasākuma beigām. Lietotāji, kas neatbilst atrašanās vietas prasībām, nevarēs saņemt atlīdzību.
3.Pasākumā var piedalīties tikai iemaksas, kas veiktas ar bankas kartēm vai kredītkartēm.
4.MEXC stingri pārbaudīs visus lietotājus. Jebkura tehnisku metožu, piemēram, skriptu, botu, atkārtotu darbību vai automatizācijas izmantošana konta reģistrēšanai vai darbībai izraisīs nekavējošu diskvalifikāciju. Šo noteikumu piemēro pat tad, ja nepiemērotas metodes tiek izmantotas tikai reģistrācijas vai dalības atsevišķos posmos. Turklāt lietotāji, kas iesaistīsies maldinošās SEO darbībās, jo īpaši ar tādiem atslēgvārdiem kā "MEXC pirkt", "MEXC pieteikšanās", "MEXC oficiāls" vai "MEXC OTC", arī tiks diskvalificēti no pasākuma.
5.Šie noteikumi stāsies spēkā . MEXC patur tiesības mainīt pasākuma noteikumus un veikt nepieciešamās darbības, tostarp vērsties pret lietotājiem un to aktīviem, ja tiek konstatēta ļaunprātīga rīcība vai platformas ļaunprātīga izmantošana.
6.Atlīdzība tiks izmaksāta 7 darba dienu laikā pēc katra pasākuma cikla beigām, un tā tiks piešķirta saskaņā ar gala reitingu.
7.Visiem dalībniekiem ir stingri jāievēro MEXC pakalpojumu sniegšanas noteikumi. MEXC patur tiesības diskvalificēt jebkuru lietotāju, kurš pasākuma laikā ir iesaistīts krāpnieciskā vai ļaunprātīgā rīcībā, tostarp reģistrē vairākus kontus vai veic citas darbības, kas saistītas ar nelikumīgiem vai krāpnieciskiem mērķiem.
8.MEXC patur šo noteikumu galīgās interpretācijas tiesības. Ņem vērā, ka šie noteikumi var tikt pārskatīti vai pasākums var tikt atcelts bez iepriekšēja brīdinājuma. Regulāri seko līdzi šo noteikumu un pasākuma informācijas atjauninājumiem.
9.Šie noteikumi ir MEXC Lietotāja līguma un Privātuma politikas neatņemama sastāvdaļa. Ja rodas pretrunas starp šiem noteikumiem un MEXC Lietotāja līgumu vai Privātuma politiku, noteicošie ir šie noteikumi.