Saņem ekvivalentas vērtības Futures pozīciju pēc iemaksas veikšanas.
Kredītkarte/debetkarte
Bezseguma valūtas iemaksa
Bankas pārskaitījums
Saņem Futures bonusu un atver pozīciju
Pēc maksājuma veikšanas saņem savu Futures bonusu un atver pozīciju. Tu vari atlasīt tirdzniecības pāri un virzienu.
Pasākuma noteikumi
Atlīdzības sadales noteikumi
• Derīgas ir tikai bezseguma valūtu iemaksas, kas veiktas ar kredītkarti/debetkarti, bankas pārskaitījumu vai bezseguma valūtu iemaksu. Trešo pušu maksājumi un iekšējie pārskaitījumi netiek atbalstīti.
• Atlīdzība tiks konvertēta USDT, balstoties uz USDT ekvivalenta vērtību ordera izpildes brīdī (nevis ordera izvietošanas brīdī).
• Atlīdzības izdale beidzas: ()
• Lai piedalītos šajā pasākumā, minimālajai ordera summai jābūt lielākai par 100 USDT.
• Ir jāsasniedz minimālā Futures ordera summa, lai saņemtu atlīdzību. Ja šī prasība nebūs izpildīta, saņemšana neizdosies.
• Pēc saņemšanas lietotāji saņem bonusu 2% apmērā no iemaksas (maksimums 500 USDT), kas automātiski atvērs pozīciju izolētās maržas režīmā par tirgus cenu vienā no sešiem USDT-M Futures pāriem.
• Lietotāji ar atvērtām pozīcijām vai neizpildītiem orderiem šajā pārī nevar saņemt bonusu. Pirms saņemšanas pārbaudi savu Futures maku.
Futures bonusa izmantošanas noteikumi
1. Bonusu var izmantot tikai nākotnes līgumu tirdzniecībai. No bonusa gūto peļņu var izņemt, bet paša bonusa summa nav izņemama.
2. Šo bonusu var izmantot kā maržu, kā arī tirdzniecības komisijas maksu, zaudējumu un finansēšanas maksu segšanai.
3. Ja no Futures konta tiek pārskaitīti jebkādi aktīvi, pirms bonuss ir pilnībā izmantots, atlikusī bonusa summa tiek anulēta.
4. Bonuss ir derīgs ne vairāk par 5 dienām. Jebkurš neizmantotais bonuss tiks anulēts pēc 5 dienām plkst. 23:59:59 (UTC+8). Ņem vērā likvidācijas riskus šajā periodā.
Verifikācijas noteikumi
1. Lietotājiem jāveic iemaksa, izmantojot savu maksājumu metodi. Veicot iemaksas ar bankas pārskaitījumu, pārliecinies, ka atsauces kods ir ievadīts pareizi.
2. MEXC īsteno stingras pārbaudes procedūras visiem lietotājiem. Par jebkurām tehniskām manipulācijām, tostarp, bet ne tikai, elektroniskiem skriptiem, robotiem, atkārtotām darbībām vai automātisku kontu reģistrāciju, lietotāji tiks nekavējoties diskvalificēti. Šo politiku piemēro stingri arī tad, ja šādas metodes tiek izmantotas tikai konkrētos reģistrācijas vai dalības posmos. Turklāt lietotāji, kas veiks maldinošas SEO darbības, it īpaši tie, kas izmanto tādus atslēgvārdus kā "MEXC pirkt", "MEXC pieteikšanās", "MEXC pārstāvis" vai "MEXC OTC", arī tiks diskvalificēti no dalības pasākumā.
3. MEXC patur tiesības interpretēt šī pasākuma gala noteikumus un veikt atbilstošus pasākumus pret ļaunprātīgām darbībām vai platformas ļaunprātīgu izmantošanu.
4. Visiem dalībniekiem ir stingri jāievēro MEXC pakalpojumu lietošanas noteikumi. MEXC patur tiesības diskvalificēt jebkuru lietotāju, kurš pasākuma laikā ir iesaistīts krāpnieciskā vai ļaunprātīgā rīcībā, tostarp reģistrē vairākus kontus vai veic citas darbības, kas saistītas ar nelikumīgiem vai krāpnieciskiem mērķiem.
5. MEXC patur tiesības uz šī pasākuma galīgo noteikumu interpretāciju. Ņem vērā, ka šie noteikumi var tikt pārskatīti vai pasākums var tikt atcelts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietotājiem ir ieteicams sekot līdzi jaunākajiem pasākuma noteikumiem.
6. Šie noteikumi uzskatāmi par MEXC Lietotāja līguma un Privātuma politikas neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuru pretrunu gadījumā šie noteikumi ir uzskatāmi par noteicošiem.