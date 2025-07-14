Fiksuotos vertės informacija
- Mano faktiniai atlygiaiMano faktiniai atlygiai-- TBA
- Mano numatyti atlygiaiMano numatyti atlygiai-- TBA
- Mano rezervuotas kiekisMano rezervuotas kiekis-- MX
- Mano galiojantis rezervavimasMano galiojantis rezervavimas-- MX
Įvykis baigėsi
Atsiskaitymas baigtas. Jei sėkmingai dalyvavote šiame renginyje, eikite į atlygio istorijos puslapį, kad patikrintumėte savo atlygių informaciją, ir patikrinkite spot sąskaitą, ar gavote airdrop'o tokenus!
MX lygių mechanizmas
|Įvykio lygis
|Lygio atnaujinimo sąlygos
|Rezervavimo koeficientas
|V1
|5 ≤ MX laikymas ≤ 100,000
|1
|V2
|Pakviesti 1 galiojantį pakviestąjį
|1.5
|V3
|Pakvieskite 2 galiojančius pakviestuosius
|1.55
|V4
|Pakvieskite 3 galiojančius pakviestuosius
|1.6
|V5
|Pakvieskite 4 galiojančius pakviestuosius
|1.65
|V6
|Pakvieskite 5 galiojančius pakviestuosius
|1.7
|V7
|Pakvieskite 6 galiojančius pakviestuosius
|1.75
Taisyklės aprašas
Kuo daugiau MX tokenų rezervuosite įvykyje ir kuo daugiau galiojančių pakviestųjų turėsite, tuo aukštesnis bus jūsų rezervavimo koeficientas ir tuo didesnė atlygių dalis jums atiteks.
Pavyzdys: Tarkime, kad įvykyje yra du dalyviai – A ir B.
A rezervavo 2,999 MX ir neturi galiojančių pakviestųjų, todėl rezervavimo koeficientas yra 1.
B rezervavo 3,000 MX ir turi 2 galiojančius (-ų) pakviestuosius (-ųjų), todėl rezervavimo koeficientas yra 1.55.
A atlygio apskaičiavimas:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
B atlygio apskaičiavimas:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Bendras tokenų kiekis
1,000,000,000 TBA
Tokeno tipas
BASE
Iš viso airdrop
26,315,790 TBA
Balsų skaičius
5 MX - 100,000 MX
2. Projekto, kuriame dalyvaujate, kaina gali reikšmingai svyruoti dėl rinkos sąlygų ir kitų panašių priežasčių.
3. Dėl projekto technologinių savybių ar su MEXC platforma susijusių priežasčių gali nepavykti atsiimti visų ar dalies į projektą įneštų lėšų.
4. Jei vienas naudotojas keliose sąskaitose investuoja daugiau nei 100,000 MX, susijusios sąskaitos gali suaktyvinti platformos rizikos kontrolės mechanizmus. Prašome tęsti atsargiai.