True Base Army (TBA)
Pasibaigęs
Pradinis įtraukimas į sąrašą
Rezervavimo etapas baigėsi
Bendras prizų fondas
26,315,790TBA
26,315,790TBA
Iš viso rezervuota
-- MX
Bendras galiojantis rezervuotas kiekis
-- MX
Rezervavimo etapas baigėsi
  • MX rezervavimas prasideda

    2025-07-14 13:00

  • MX rezervavimas baigiasi

    2025-07-15 12:50
  • Tokenų airdrop'as
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Įtraukimo į sąrašą laikas
    2025-07-15 15:00
1. MX rezervavimo kriterijai
1. MX rezervavimo kriterijai

Fiksuotos vertės informacija

Iki 2025-10-09 09:03
Mano bendras jau galiojantis kiekis
0 MX
Mano apskaičiuotas rezervavimo koeficientas--
2. MX rezervavimo informacija
2. MX rezervavimo informacija
  Mano faktiniai atlygiai
    Mano faktiniai atlygiai
    -- TBA
  Mano numatyti atlygiai
    Mano numatyti atlygiai
    -- TBA
  Mano rezervuotas kiekis
    Mano rezervuotas kiekis
    -- MX
  Mano galiojantis rezervavimas
    Mano galiojantis rezervavimas
    -- MX

Įvykis baigėsi

Atsiskaitymas baigtas. Jei sėkmingai dalyvavote šiame renginyje, eikite į atlygio istorijos puslapį, kad patikrintumėte savo atlygių informaciją, ir patikrinkite spot sąskaitą, ar gavote airdrop'o tokenus!

Dėl su projekto šalimis susijusių problemų, projekto įtraukimas į sąrašą negali įvykti pagal įvykyje numatytą grafiką. Sekite MEXC pranešimus, kad gautumėte naujausius projekto eigos atnaujinimus.

MX lygių mechanizmas

Įvykio lygisLygio atnaujinimo sąlygosRezervavimo koeficientas
V15MX laikymas100,0001
V2Pakviesti 1 galiojantį pakviestąjį1.5
V3Pakvieskite 2 galiojančius pakviestuosius1.55
V4Pakvieskite 3 galiojančius pakviestuosius1.6
V5Pakvieskite 4 galiojančius pakviestuosius1.65
V6Pakvieskite 5 galiojančius pakviestuosius1.7
V7Pakvieskite 6 galiojančius pakviestuosius1.75

Taisyklės aprašas

Kuo daugiau MX tokenų rezervuosite įvykyje ir kuo daugiau galiojančių pakviestųjų turėsite, tuo aukštesnis bus jūsų rezervavimo koeficientas ir tuo didesnė atlygių dalis jums atiteks.

Pavyzdys: Tarkime, kad įvykyje yra du dalyviai – A ir B.

A rezervavo 2,999 MX ir neturi galiojančių pakviestųjų, todėl rezervavimo koeficientas yra 1.

B rezervavo 3,000 MX ir turi 2 galiojančius (-ų) pakviestuosius (-ųjų), todėl rezervavimo koeficientas yra 1.55.

A atlygio apskaičiavimas:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B atlygio apskaičiavimas:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Informacija apie projektą
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Projekto informacija

Bendras tokenų kiekis

1,000,000,000 TBA

Tokeno tipas

BASE

Iš viso airdrop

26,315,790 TBA

Sutarties adresas

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Balsų skaičius

5 MX - 100,000 MX

Įvykio taisyklės
1. Kai naudotojai atitinka dalyvavimo įvykyje kriterijus, jie gali rezervuoti MX ir gauti nemokamus airdrop.
2. Prieš dalyvaudami Kickstarter renginyje, naudotojai turi atlikti bent vieną ateities sandorį (be prekybos poros ar sumos apribojimų).
3. Sistema užfiksuos galiojančių pakviestų naudotojų skaičių (galioja 30 dienas (-ų)) ir kitą dieną atnaujins lygį. Naudotojai savo paskyros lygio koeficientą gali patikrinti įvykio puslapyje.
Rezervavimo mechanizmas
Naudotojai gali rezervuoti atsižvelgdami į didžiausią galimą rezervuoti kiekį. Sėkmingi rezervavimai bus naudojami tik atlygio skaičiavimui ir MX įšaldymai nebus atliekami.
Airdrop atlygiai
Airdrop atlygis = naudotojo dabartinis galiojantis rezervuotas kiekis / visų naudotojų galiojantis rezervuotas kiekis * bendras prizų fondas. Atlygių airdrop bus atliktas į naudotojo spot sąskaitą pasibaigus įvykiui.
Rizikos priminimas
1. Projektuose gali pasitaikyti technologinių, operacinių ir kitų trūkumų. Dalyvauti rekomenduojama tik išsamiai susipažinus su projektu.
2. Projekto, kuriame dalyvaujate, kaina gali reikšmingai svyruoti dėl rinkos sąlygų ir kitų panašių priežasčių.
3. Dėl projekto technologinių savybių ar su MEXC platforma susijusių priežasčių gali nepavykti atsiimti visų ar dalies į projektą įneštų lėšų.
4. Jei vienas naudotojas keliose sąskaitose investuoja daugiau nei 100,000 MX, susijusios sąskaitos gali suaktyvinti platformos rizikos kontrolės mechanizmus. Prašome tęsti atsargiai.