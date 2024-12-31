Uždirbkite iki 5% metinių palūkanų normų – tarp didžiausių galimų stabilių monetų palūkanų
Tiesiog laikykite USDE ir pradėkite uždirbti kasdienes palūkanas
Nereikia statyti ar fiksuoti. Jūsų lėšos bus prieinamos visą laiką.
Prisiregistruokite oficialioje MEXC svetainėje arba mobiliojoje programėlėje mobiliesiems ir užbaikite KYC patvirtinimą.
Mėgaukitės mažiausiais rinkos mokesčiais prekiaudami MEXC platformoje
Laikykite USDE ir uždirbkite palūkanas kasdien.
Sintetinis Ethena doleris USDe siekia pateikti cenzūrai atsparų, keičiamo dydžio ir stabilų kriptovaliutų sprendimą. Skirtingai nuo tradicinių stabilių monetų, kurios priklauso nuo fiat atsargų, USDe palaiko švelnų JAV dolerio susiejimą, naudodamas delta apsidraudimo mechanizmą išvestinių finansinių priemonių rinkose. USDe yra visiškai skaidriai palaikoma grandinėje ir laisvai pritaikoma visoje DeFi ekosistemoje.
Norėdami dalyvauti šiame įvykyje, savo Spot paskyroje naudotojai turi turėti mažiausiai 0.1 USDE. Nereikia registruotis rankiniu būdu, statyti ar fiksuoti.
Palūkanos bus skaičiuojamos nuo tos dienos, kai naudotojo minimalios Spot sąskaitos lėšos pasieks 0.1 USDE (T). Palūkanos bus pradedamos skaičiuoti nuo T+1. Pirmasis palūkanų paskirstymas įvyks kitą dieną (T+2) ir toliau kasdien bus pervedamas į vartotojo Spot sąskaitą, jei atitiks tinkamumo reikalavimus.