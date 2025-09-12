Daugiau apie ZYRO

ZYRO logotipas

ZYRO kaina (ZYRO)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZYRO į USD – tiesioginė kaina:

+4.10%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
ZYRO (ZYRO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:12:53(UTC+8)

ZYRO (ZYRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000642
24 val. žemiausia
$ 0.00000673
24 val. aukščiausia

$ 0.00000642
$ 0.00000673
$ 0.00059107
$ 0.00000352
+0.51%

+4.13%

+9.46%

+9.46%

ZYRO (ZYRO) realiojo laiko kaina yra $0.0000067. Per pastarąsias 24 valandas ZYRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000642 iki aukščiausios $ 0.00000673 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZYRO kaina yra $ 0.00059107, o žemiausia – $ 0.00000352.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZYRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – +4.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZYRO (ZYRO) rinkos informacija

$ 780.08
$ 6.57K
116.40M
980,943,420.185107
Dabartinė ZYRO rinkos kapitalizacija yra $ 780.08, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZYRO apyvartoje yra 116.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 980943420.185107. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.57K

ZYRO (ZYRO) kainos istorija USD

Šiandienos ZYRO kainos pokytis į USD: $ 0.
ZYRO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000018864.
ZYRO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000037800.
ZYRO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000002051541743113513.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.13%
30 dienų$ +0.0000018864+28.16%
60 dienų$ +0.0000037800+56.42%
90 dienų$ +0.000002051541743113513+44.13%

Kas yra ZYRO (ZYRO)

Zyro is a Web3 project focused on providing utility and functionality to its holders. By owning a minimum amount of Zyro tokens, users gain access to exclusive tools, analytics, and other valuable resources within the ecosystem. The project includes NFT integration, a merch store, and plans for exchange listings based on market cap milestones. Future developments aim to expand Zyro’s ecosystem with additional tools, features, and integrations.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ZYRO (ZYRO) išteklius

Oficiali svetainė

ZYRO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZYRO (ZYRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZYRO (ZYRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZYRO prognozes.

Peržiūrėkite ZYRO kainos prognozę dabar!

ZYRO į vietos valiutas

ZYRO (ZYRO) Tokenomika

Supratimas apie ZYRO (ZYRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZYROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZYRO (ZYRO)

Kiek ZYRO(ZYRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZYRO kaina USD valiuta yra 0.0000067USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZYRO į USD kaina?
Dabartinė ZYRO kaina USD valiuta yra $ 0.0000067. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZYRO rinkos kapitalizacija?
ZYRO rinkos kapitalizacija yra $ 780.08USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZYRO apyvartoje?
ZYRO apyvartoje yra 116.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZYRO kaina?
ZYRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00059107USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZYRO kaina?
ZYRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000352USD.
Kokia yra ZYRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZYRO yra --USD.
Ar ZYRO kaina šiais metais kils?
ZYRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZYRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:12:53(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.