ZoomSwap logotipas

ZoomSwap kaina (ZM)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00133719
$0.00133719$0.00133719
-1.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ZoomSwap (ZM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:12:38(UTC+8)

ZoomSwap (ZM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0012826
$ 0.0012826$ 0.0012826
24 val. žemiausia
$ 0.00139146
$ 0.00139146$ 0.00139146
24 val. aukščiausia

$ 0.0012826
$ 0.0012826$ 0.0012826

$ 0.00139146
$ 0.00139146$ 0.00139146

$ 0.897395
$ 0.897395$ 0.897395

$ 0.00110974
$ 0.00110974$ 0.00110974

-0.12%

-1.30%

+0.37%

+0.37%

ZoomSwap (ZM) realiojo laiko kaina yra $0.00133719. Per pastarąsias 24 valandas ZM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0012826 iki aukščiausios $ 0.00139146 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZM kaina yra $ 0.897395, o žemiausia – $ 0.00110974.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZM per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -1.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZoomSwap (ZM) rinkos informacija

$ 0.54
$ 0.54$ 0.54

--
----

$ 52.30K
$ 52.30K$ 52.30K

404.00
404.00 404.00

39,112,616.032176
39,112,616.032176 39,112,616.032176

Dabartinė ZoomSwap rinkos kapitalizacija yra $ 0.54, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZM apyvartoje yra 404.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 39112616.032176. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.30K

ZoomSwap (ZM) kainos istorija USD

Šiandienos ZoomSwap kainos pokytis į USD: $ 0.
ZoomSwap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000220902.
ZoomSwap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001208936.
ZoomSwap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001114714142432383.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.30%
30 dienų$ -0.0000220902-1.65%
60 dienų$ +0.0001208936+9.04%
90 dienų$ +0.0001114714142432383+9.09%

Kas yra ZoomSwap (ZM)

ZoomSwap is a cross-chain infrastructure project that builds liquidity for layer-one blockchains, AMMs and partnering projects. Launching on IoTeX, there is an exciting opportunity for farmers to earn ZOOM and other project tokens.

ZoomSwap (ZM) išteklius

Oficiali svetainė

ZoomSwap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZoomSwap (ZM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZoomSwap (ZM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZoomSwap prognozes.

Peržiūrėkite ZoomSwap kainos prognozę dabar!

ZM į vietos valiutas

ZoomSwap (ZM) Tokenomika

Supratimas apie ZoomSwap (ZM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZoomSwap (ZM)

Kiek ZoomSwap(ZM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZM kaina USD valiuta yra 0.00133719USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZM į USD kaina?
Dabartinė ZM kaina USD valiuta yra $ 0.00133719. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZoomSwap rinkos kapitalizacija?
ZM rinkos kapitalizacija yra $ 0.54USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZM apyvartoje?
ZM apyvartoje yra 404.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZM kaina?
ZM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.897395USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZM kaina?
ZM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00110974USD.
Kokia yra ZM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZM yra --USD.
Ar ZM kaina šiais metais kils?
ZM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.