Daugiau apie ZOOMIE

ZOOMIE Kainos informacija

ZOOMIE Oficiali svetainė

ZOOMIE Tokenomika

ZOOMIE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Zoomie logotipas

Zoomie kaina (ZOOMIE)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZOOMIE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Zoomie (ZOOMIE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:12:31(UTC+8)

Zoomie (ZOOMIE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.93%

+7.75%

+7.75%

Zoomie (ZOOMIE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ZOOMIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZOOMIE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZOOMIE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zoomie (ZOOMIE) rinkos informacija

$ 8.56K
$ 8.56K$ 8.56K

--
----

$ 8.56K
$ 8.56K$ 8.56K

999.66M
999.66M 999.66M

999,661,979.735011
999,661,979.735011 999,661,979.735011

Dabartinė Zoomie rinkos kapitalizacija yra $ 8.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZOOMIE apyvartoje yra 999.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 999661979.735011. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.56K

Zoomie (ZOOMIE) kainos istorija USD

Šiandienos Zoomie kainos pokytis į USD: $ 0.
Zoomie 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Zoomie 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Zoomie 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.93%
30 dienų$ 0-6.80%
60 dienų$ 0-48.36%
90 dienų$ 0--

Kas yra Zoomie (ZOOMIE)

When you dog runs around the house like crazy jumping on the couch, running up and down the stairs, and all over the house. It usually ends with them falling to the floor, panting like crazy and taking a nap. Our uniqueness comes from being a subdomain in the BONK ecosystem. There are a lot of rugged projects in the ecosystem and our goal is to form a really well rounded community to push this project as far as it can go outside of crypto. Sphere marketing and long term goal is a superbowl commercial in collaboration with OpenAi and other crypto platforms. Think big, dream bigger!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Zoomie (ZOOMIE) išteklius

Oficiali svetainė

Zoomie kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zoomie (ZOOMIE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zoomie (ZOOMIE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zoomie prognozes.

Peržiūrėkite Zoomie kainos prognozę dabar!

ZOOMIE į vietos valiutas

Zoomie (ZOOMIE) Tokenomika

Supratimas apie Zoomie (ZOOMIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZOOMIEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zoomie (ZOOMIE)

Kiek Zoomie(ZOOMIE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZOOMIE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZOOMIE į USD kaina?
Dabartinė ZOOMIE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zoomie rinkos kapitalizacija?
ZOOMIE rinkos kapitalizacija yra $ 8.56KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZOOMIE apyvartoje?
ZOOMIE apyvartoje yra 999.66MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZOOMIE kaina?
ZOOMIE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZOOMIE kaina?
ZOOMIE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ZOOMIE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZOOMIE yra --USD.
Ar ZOOMIE kaina šiais metais kils?
ZOOMIE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZOOMIE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:12:31(UTC+8)

Zoomie (ZOOMIE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.