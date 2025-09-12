Daugiau apie ZOA

ZOA Kainos informacija

ZOA Oficiali svetainė

ZOA Tokenomika

ZOA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ZOA AI logotipas

ZOA AI kaina (ZOA)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZOA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ZOA AI (ZOA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:54:14(UTC+8)

ZOA AI (ZOA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00480592
$ 0.00480592$ 0.00480592

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.73%

+8.40%

+8.40%

ZOA AI (ZOA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ZOA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZOA kaina yra $ 0.00480592, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZOA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZOA AI (ZOA) rinkos informacija

$ 33.86K
$ 33.86K$ 33.86K

--
----

$ 33.86K
$ 33.86K$ 33.86K

999.52M
999.52M 999.52M

999,516,247.64994
999,516,247.64994 999,516,247.64994

Dabartinė ZOA AI rinkos kapitalizacija yra $ 33.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZOA apyvartoje yra 999.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 999516247.64994. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.86K

ZOA AI (ZOA) kainos istorija USD

Šiandienos ZOA AI kainos pokytis į USD: $ 0.
ZOA AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ZOA AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ZOA AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.73%
30 dienų$ 0+1.71%
60 dienų$ 0+6.23%
90 dienų$ 0--

Kas yra ZOA AI (ZOA)

ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ZOA AI (ZOA) išteklius

Oficiali svetainė

ZOA AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZOA AI (ZOA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZOA AI (ZOA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZOA AI prognozes.

Peržiūrėkite ZOA AI kainos prognozę dabar!

ZOA į vietos valiutas

ZOA AI (ZOA) Tokenomika

Supratimas apie ZOA AI (ZOA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZOAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZOA AI (ZOA)

Kiek ZOA AI(ZOA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZOA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZOA į USD kaina?
Dabartinė ZOA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZOA AI rinkos kapitalizacija?
ZOA rinkos kapitalizacija yra $ 33.86KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZOA apyvartoje?
ZOA apyvartoje yra 999.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZOA kaina?
ZOA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00480592USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZOA kaina?
ZOA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ZOA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZOA yra --USD.
Ar ZOA kaina šiais metais kils?
ZOA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZOA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:54:14(UTC+8)

ZOA AI (ZOA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.