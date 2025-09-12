Daugiau apie ZKGPT

ZKGPT logotipas

ZKGPT kaina (ZKGPT)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZKGPT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ZKGPT (ZKGPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:53:46(UTC+8)

ZKGPT (ZKGPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00414383
$ 0.00414383$ 0.00414383

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.18%

+0.18%

ZKGPT (ZKGPT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ZKGPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZKGPT kaina yra $ 0.00414383, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZKGPT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZKGPT (ZKGPT) rinkos informacija

$ 26.76K
$ 26.76K$ 26.76K

--
----

$ 26.76K
$ 26.76K$ 26.76K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė ZKGPT rinkos kapitalizacija yra $ 26.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZKGPT apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.76K

ZKGPT (ZKGPT) kainos istorija USD

Šiandienos ZKGPT kainos pokytis į USD: $ 0.
ZKGPT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ZKGPT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ZKGPT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-5.85%
60 dienų$ 0+27.52%
90 dienų$ 0--

Kas yra ZKGPT (ZKGPT)

ZKGPT is a Web3 search engine that integrates AI-driven language models with blockchain data to simplify navigation and analysis of decentralized platforms. It operates without traditional logins, allowing private interaction with features such as smart contract assessments, token data insights, and AI-driven content generation. Users who hold the $ZKGPT token gain access to additional tools, including advanced AI agents and governance participation. By providing a single interface for contract auditing, token analytics, and decentralized applications, ZKGPT aims to streamline the Web3 experience for a range of users, from beginners to experienced developers.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ZKGPT (ZKGPT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

ZKGPT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZKGPT (ZKGPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZKGPT (ZKGPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZKGPT prognozes.

Peržiūrėkite ZKGPT kainos prognozę dabar!

ZKGPT į vietos valiutas

ZKGPT (ZKGPT) Tokenomika

Supratimas apie ZKGPT (ZKGPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZKGPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZKGPT (ZKGPT)

Kiek ZKGPT(ZKGPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZKGPT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZKGPT į USD kaina?
Dabartinė ZKGPT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZKGPT rinkos kapitalizacija?
ZKGPT rinkos kapitalizacija yra $ 26.76KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZKGPT apyvartoje?
ZKGPT apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZKGPT kaina?
ZKGPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00414383USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZKGPT kaina?
ZKGPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ZKGPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZKGPT yra --USD.
Ar ZKGPT kaina šiais metais kils?
ZKGPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZKGPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:53:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.