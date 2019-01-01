zJOE (ZJOE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiezJOE (ZJOE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

zJOE (ZJOE) Informacija

Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees.

Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell.

Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol.

xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.

Oficiali svetainė:
https://vectorfinance.io/
Baltoji knyga:
https://docs.vectorfinance.io/

zJOE (ZJOE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius zJOE (ZJOE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M
Bendra pasiūla:
$ 14.12M
$ 14.12M$ 14.12M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 14.12M
$ 14.12M$ 14.12M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M
Visų laikų rekordas:
$ 0.839411
$ 0.839411$ 0.839411
Visų laikų minimumas:
$ 0.087044
$ 0.087044$ 0.087044
Dabartinė kaina:
$ 0.204513
$ 0.204513$ 0.204513

zJOE (ZJOE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti zJOE (ZJOE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ZJOE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ZJOE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ZJOE tokenomiką, galite peržiūrėti ZJOE tokeno kainą realiuoju laiku!

ZJOE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ZJOE? Mūsų ZJOE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.