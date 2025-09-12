Zillion Aakar XO kaina (ZILLIONXO)
+0.40%
+4.88%
+14.51%
+14.51%
Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) realiojo laiko kaina yra $0.00171774. Per pastarąsias 24 valandas ZILLIONXO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00163779 iki aukščiausios $ 0.00171774 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZILLIONXO kaina yra $ 0.772264, o žemiausia – $ 0.00149531.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZILLIONXO per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – +4.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Zillion Aakar XO rinkos kapitalizacija yra $ 28.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZILLIONXO apyvartoje yra 16.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.07K
Šiandienos Zillion Aakar XO kainos pokytis į USD: $ 0.
Zillion Aakar XO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000610493.
Zillion Aakar XO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001152120.
Zillion Aakar XO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004884687119396707.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+4.88%
|30 dienų
|$ -0.0000610493
|-3.55%
|60 dienų
|$ -0.0001152120
|-6.70%
|90 dienų
|$ -0.0004884687119396707
|-22.14%
ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. 1. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. 2. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. 3. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. 4. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. 5. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments.
